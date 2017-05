Många medelålders invandrare utan jobb

Det är svårt att få jobb för medelålders invandrare. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

45 procent av dem som invandrar till Sverige i åldern 45–49 år kommer aldrig in på arbetsmarknaden. För dem som fyllt 50 år är det ännu svårare – 60 procent får inget jobb. Det visar en studie gjord vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet som Dagens Nyheter refererar.

Chansen är få jobb är som störst under de första åren efter inflyttningen. Men sedan förvärras möjligheterna, och efter tio år är de nästan obefintliga, visar undersökningen som följt vuxna som invandrat under åren 1990, 1994, 1998 och 2002. En av tre kom aldrig in på svensk arbetsmarknad.

Bäst gick det för dem som kom hit före 35 års ålder och bosatte sig i Stockholmsregionen.