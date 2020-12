Detta är en krönika. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Sprittande, lustfyllt, piggt, energiskt, festligt, dekadent, sofistikerat – och sjukt gott!

Det handlar förstås om mousserande vin, denna underbara och mångfacetterade vinstil som inte minst hör den här säsongen till. Oavsett om det rör sig om champagne, crémant, prosecco, cava, trentodoc eller annat bubbel är det en kategori av vin som vi inte verkar kunna vara utan, särskilt inte i tider som dessa.

Faktum är att mousserande vin har varit en av de starkast växande kategorierna i vinvärlden under senaste 20 åren, och under åren 2002 till 2018 ökade konsumtionen av bubbel med hela 57 procent (enda gången den växande trenden bröts var under den globala ekonomikrisen 2008–2009).

England går från klarhet till klarhet, och även här i Sverige har allt fler producenter börjat göra bubbel.

Trenden har inte heller mattats av under pandemiåret 2020 – snarare tvärtom. All data från året är ju inte klar än, men siffror från november visar att konsumtionen av mousserande vin i till exempel USA har ökat med 12 procent under 2020 jämfört med förra året.Anledningarna till bubblets framfart är många. Just i år kan det säkert delvis förklaras av ett sug efter något för att pigga upp och förgylla en i övrigt dyster tid.