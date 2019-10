Alltför många kroppar har genom åren vanställts av klåpare som gjort allt för att tjäna pengar på människors önskan att accepteras av sig själva och sin omgivning. Priset har varit högt och har förutom åtskilliga (tio)tusenlappar även inneburit spruckna läppar, havererade näsor och hud som bränts. Och det hittills utan det skydd och den säkerhet som patienter inom hälso- och sjukvården omfattas av. Med ny lagstiftning och krav på klinikerna att teckna en försäkring kan patienterna få en större chans till ersättning om något går fel. Förhoppningsvis leder nya regler även till att de värsta salongerna tvingas stänga.

”Behind every beautiful thing, there’s some kind of pain”, skaldade Bob Dylan. Det var något vi blev varse under arbetet med SvD-serien ”Skönhetens pris”, där vi granskade skönhetsindustrin.