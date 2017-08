Många anmälda sexbrott på festivaler

Way Out West: Slog publikrekord i år och tog in i snitt 34 000 besökare per dag, vilket kan jämföras med fjolårets siffra på 33 000 besökare. Totalt tre anmälningar om sexuellt ofredande har kommit in till polisen under årets festival, enligt Aftonbladet.

Bråvallafestivalen: Sålde 45 162 biljetter i år, året innan såldes 52 317 biljetter. Totalt 17 fall av sexuellt ofredande anmäldes, och en tonårsflicka misstänktes ha blivit våldtagen i publikhavet under Håkan Hellströms konsert. Arrangören meddelade mitt under pågående festival att nästa års evenemang ställs in, med hänvisning till de sexuella ofredandena.

Emmabodafestivalen: Firade 30-årsjubileum. Arrangören Håkan Karlsson meddelade inför festivalen att årets upplaga blir den sista, vilket dock inte berodde på vikande besökssiffror. Väl under festivalen slogs det rekord i antalet misstänkta narkotikafall. Ökningen jämfört med fjolåret menar polisen är på grund av att man i år har haft en större insats, med närmare 100 inblandade poliser.

Malmöfestivalen: Under festivalens öppningshelg anmäldes 18 fall av sexuella ofredanden och 12 män greps (de kunde senare släppas men är fortsatt misstänkta). Enligt Sydsvenskan anmäldes 18 sexuella ofredanden under hela fjolårets festival, och 9 män kunde då gripas. Polisen berättar för tidningen att man har haft mycket personal på plats, och att man har ökat fokus på frågan.

Sweden Rock: Sålde slut på biljetter i år och hade runt 33 000 besökare. Festivalen har legat på den siffran i flera år, och det finns i dagsläget inga planer på att utöka antalet besökare. Fyra fall av sexuellt ofredande anmäldes under festivalen, samt en anmälan om ett våldtäktsförsök.

Into the Factory: Skulle ha arrangerats i en fabrikslokal i Nynäshamn i mitten av augusti, men tvingades ställa in på grund av att polisen drog in tillståndet. Enligt arrangören berodde detta på att polisen ansåg att flera besökare riskerade att skada sig under narkotikapåverkan.

Urkult: Inget fall av sexuellt ofredande anmäldes under årets festival, enligt tidningen Ångermanland.

Källor: Aftonbladet, SVT Småland, tidningen Ångermanland, Sydsvenskan.