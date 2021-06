Måneskin toppar Spotifylista i USA

Det italienska rockbandet Måneskin har sedan de vann Eurovision 2021 gjort succé på bland annat Spotify, men nu går de även in på förstaplatsen på den amerikanska virala topp 50-listan.

Det är däremot inte med vinnarbidraget "Zitti e buoni" som de på lördagen gick om den seglivade låten "Castaways" med The Backyardigans, utan med den engelskspråkiga låten "I wanna be your slave".