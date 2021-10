Den 36-åriga australiern Chloë McCardel steg i onsdags iland i Frankrike efter att för 44:e gången ha simmat över Engelska kanalen, fler än någon annan tidigare. Som elvaåring mobbades hon av sina skolkamrater för att hon inte kunde simma. Nu hade hon visat dem. Att simma över Engelska kanalen räknas som långdistanssimningens mandomsprov, ett prov som inte många klarat. Mer än dubbelt så många individer har bestigit Mount Everest. Det är bara 20 procent av de som försökt simma över kanalen som lyckats, och de allra flesta har bara gjort det en gång. Bedriften att ha klarat provet 44 gånger gör McCardel till ”Queen of the Channel”. Inne­havaren av det manliga rekordet, Kevin Murphy (”King of the Channel”), har klarat 34 översimningar.