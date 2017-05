Manchester Foto: Peter Byrne / TT

Så händer det igen. Det ofattbara och djävulska. Vid den stora arenan i Manchester där tusentals, mestadels unga, samlats för konsert med tonårsidolen Ariana Grande. En, vad man i nuläget tror, ensam gärningsman hade med sig en sprängladdning som han utlöste strax efter konsertens sista nummer. Med sig i döden drar han 22 oskyldiga människor och skadar minst 59 andra.

Scenerna efteråt är lika grymma som otäckt igenkännbara. Föräldrarna som samlats vid arenan i ovisshet om deras barn alltjämt är vid liv. Den gråtande mamman som intervjuas i brittisk tv och med kännbar desperation efterlyser sin femtonåriga dotter Olivia. Efterlysningar och bilder på sociala medier sprids. Unga, glada ansikten, i början av sina liv. Den totala skyddslösheten.

Kaoset, förödelsen och den bottenlösa sorgen över oskyldiga offer, som kringgärdar varje dåd, återkommer. Informationen att händelsen utreds som en terrorattack ger svar på den direkta fråga som numera ställs när rapporter kommer om händelser med många dödsfall. En vanlig olycka kan paradoxalt nog skänka en viss lättnad ifall det kan fastslås att inget ont uppsåt förelåg. Det säger något om gärningsmännens förmåga att förskjuta vår uppfattning om tillvaron.

Så även denna gång tycks konstaterandet bli att någon med berått mod valde att mörda oskyldiga. Av detta följer ilska och rädsla. Så småningom kommer vi som samhälle med tiden sakta att komma vidare. Något annat val finns inte. Och vi kommer att behöva säga att det absolut inte får hända igen, även om vi vet att det kommer att ske, men att vi måste göra precis allt vi kan för att bekämpa terrorn och de bakomliggande idéerna.

Och kanske fördjupas denna insikt för varje dåd. Det är ingen lätt sanning att handskas med, eftersom den inte erbjuder några enkla lösningar. Det fria samhället kan inte göra det omöjligt att utföra terrordåd, med mindre än att det inte längre är ett fritt samhälle. Nota bene även i ett land som har en omfattande kameraövervakning och väl utvecklad säkerhetstjänst som Storbritannien, går det för den som är beredd att själv offra sitt liv, genomföra ett sådant bestialiskt dåd som i Manchester.

Så vad gör vi? Hur vinner vi kriget mot terrorn? Ekonomen Hernando de Soto som nyligen besökte Sverige för att motta Global Award for Entrepreneurship Research, utreder i boken “The other path: The economic answer to terrorism” (Basic Books, 2002), grogrunden för den kommunistiska terroristgruppen The Shining Path. Rörelsens grund är ideologisk (kommunistisk), men dess rekryteringsbas skapas ur den frustration som följer av egendomslöshet och brist på skydd för ägande- och kontraktsrätt.

Så lever en stor majoritet i världen idag, och både ur moralisk och säkerhetsmässig utgångspunkt är det motiverat att intensifiera kampen mot fattigdom, liksom framväxten av rättsstater värda namnet och fungerande institutioner. Förtryck är alltjämt möjligt att utöva där befolkningen inte kan gå till doms för att få sina rättigheter garanterade.

Men det är dessvärre inte hela svaret. För vad vi har lärt oss den hårda vägen i Europa är också att radikalisering inte behöver hänga ihop med brist på resurser, eller för den delen en medfödd religiös tillhörighet. Efter att Frankrike attackerades i januari år 2015 genomförde det franska inrikesministeriets kommission för kampen mot sekterism (Miviludes), en kartläggning av radikaliserade muslimer. Av inrikesministeriets 8 000 kända fall hade så många som en tredjedel konverterat till islam. Även den socioekonomiska balansen har skiftat. Allt fler kommer från välmående hem, med högskoleutbildade föräldrar.

Allt det vi gradvis lär oss, behöver landa i handling. För annars vinner terroristerna. Vi kan inte fortsätta leva som om inget hade hänt. Det vore direkt oansvarigt. Men det innebär inte att vi bör låta rädslan leda oss, utan snarare kunskapen om hur vi både förebygger och skyddar.

För vad vi vet är glädjande nog också att många terrordåd stoppas i tid. Hur många, får vi aldrig reda på. Men vi vet att Sverige alltjämt har mycket att göra. Att det tog regeringen ytterligare två år att komma till slutsatsen Norge nådde 2015, att terrorlagstiftning behöver ses över, är lika talande som nödvändigt. För det går inte att förstå bort det som är ont. Vad vi behöver göra är att skydda varandra så väl det går, och ge dem som jagar, avslöjar och stoppar terroristerna vad de behöver i form av förtroende och medel för att rädda liv och medmänsklighet.