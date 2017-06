Manchester vill hylla Ariana Grandes insats

Ariana Grande under konserten som hölls den 4 juni för terroroffren. Foto: Dave Hogan/AP/TT

Ariana Grande kan bli hedersmedborgare i Manchester.

Staden har planer på att även personer som inte kommer från Manchester ska kunna bli hedersmedborgare och den amerikanska popstjärnan står först på listan, rapporterar BBC.

Sedan 22 människor dödats vid ett självmordsdåd under hennes konsert i Manchester den 22 maj tog Grande initiativ till en välgörenhetskonsert som hölls den 4 juni.

Under den tv-sända konserten samlades två miljoner pund, motsvarande drygt 22 miljoner kronor, in till Röda Korsets nödfond "We love Manchester".