Manchester: Första stora konserten efter terrordådet

Utförliga säkerhetskontroller inför The Courteeners konsert på Old Trafford i Manchester. Foto: Rui Vieira/AP

The Courteeners spelade på fotbollsarenan Old Trafford inför 50 000 åskådare tillsammans med tre andra band från Manchesterområdet – The Charlatans, Blossoms och Cabbage.

Polisnärvaron var naturligtvis hög runt arenan och Billboard rapporterar om extra noggranna säkerhetskontroller.

Polisnärvaron var hög inför den första stora konserten i Manchester efter terrordådet i måndags. Foto: Rui Vieira/AP

Under kvällen hyllade sedan The Courteeners frontman Liam Fray sin hemstad genom att läsa en dikt av Ryan Williams. Bandet framförde också en akustisk version av Oasis ”Don't look back in anger” som blivit något av en inofficiell kampsång efter dådet och som den senaste veckan klättrat på listorna i Storbritannien.

Annons X

22 människor, inklusive gärningsmannen, dödades i bombdådet som skedde i samband med en konsert med den amerikanska artisten Ariana Grande.