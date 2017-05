Många som dog under gårdagens terrordåd var unga, musikälskande personer. Foto: Rui Vieira/AP

You’ve got the wrong city if you think hate will tear us apart.

Krönika Detta är en personligt skriven text. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Orden är författaren och DJ:n Dave Haslams.

En legend i sin hemstad Manchester; Haslam var en av klubben The Haciendas discjockeys och en av pionjärerna som fundamentalt revolutionerade dansmusiken under 1980-talet.

Haslams kommentar om attacken mot Ariana Grandes konsert på Manchester Arena igår ringar värdigt in just hur närvarande stadens stolta musikhistoria är i allt som sker. I såväl glädje som sorg och ilska.

Jag tror att de flesta som läser hans ord genast tänker på Joy Divisions ”Love will tear us apart”. Det är förstås också meningen.

Dave Haslam har skrivit böcker om hur och varför just denna nordengelska industristad har fostrat så oproportionerligt många klassiska rockorkestrar.

Skälet, mer än något annat, är Manchesters öppna famn. Innan någon annan förstod storheten i amerikansk soul på 1960-talet – eller i house och techno tjugo år senare – hade mängder av artister och band i Manchester med omnejd redan försökt skapa ny musik inspirerad av detta.

Och en konsert som sannolikt är din allra första är – och förblir – alltid något väldigt speciellt. Det gör detsamma om det en gång var The Charlatans eller Ariana Grande igår. Trots att man är omgiven av tusentals likasinnade så besitter en sådan musikupplevelse förmågan att forma hela ens framtid: känslan av att rösten på scenen däruppe faktiskt talar till bara dig, att ingen annan egentligen förstår så som du gör, så går du ändå hem med en känsla av att inte vara ensam.

De som inte förlorar eller raderar de här minnena, den här känslan, brukar växa upp till vänliga och öppna vuxna människor.

Priset är väldigt högt men varje försök att ge sig på musiken, detta vårt allra mest dagboksprivata och samtidigt så gemensamma, kan bara bemötas som Manchesters artister och musiker gör idag.

You’ve got the wrong city if you think hate will tear us apart.

Det är många som idag nyktert konstaterar att både taxichaufförer och sjukvårdspersonal, som under natten räddat mängder av liv i den multikulturella smältdegel Manchester är, i stor utsträckning var – och är – muslimer.

Framförallt är det, trots sorgen, stadens vägran att låta sig kuvas som är det vackra mitt i detta vidriga. Hur man automatiskt samlas kring just det som alla slags extremister fruktar och föraktar: gemenskap, glädje, kultur, musik.

”Manchester stands together”, skriver den före detta The Smiths-gitarristen och kompositören Johnny Marr kärnfullt på Twitter. Inte följt av några brustna hjärtan eller rosor.

Bara ”Manchester stands together”.

Jag älskar Manchester och vet, precis som Marr, att invånarna där gör just det. Oavsett etnicitet eller religion.

Och från en högtalare någonstans längs Oldham Street ljuder ”Love spreads” med The Stone Roses.

Den gör alltid det någonstans i staden som mer än någon annan verkligen är popmusik.