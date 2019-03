Trumps förre kampanjchef straffas – igen

– Att säga att jag känner mig förödmjukad och skamsen vore en stor underdrift … Mitt professionella och ekonomiska liv är slaktat.

Orden fälldes av Paul Manafort i torsdags, i samband med att han fick sitt första fängelsestraff samt miljonböter för bland annat bedrägerier och skattebrott. 69-årige Manafort, omskriven i USA för sin extravaganta livsstil och under många år en profil i republikanska kretsar i Washington DC, kördes in i domstolen i Virginia i rullstol iklädd en grön fångdräkt. Under sitt korta anförande bad han inte om förlåtelse – något Virginiadomaren T S Ellis noterade och antydde att han borde göra när han får nästa straff.