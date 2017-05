Män och kvinnor delar varandras öden. Foto: David Goldman/AP

Tjoho, kvinnor! Vi har gått om män i nästan allt, utom fysisk styrka. Vi är friskare, utbildar oss längre, lyckas allt bättre – allt högre upp i samhällskroppen tar vi oss.

Krönika Detta är en personligt skriven text. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Chocken var således stor när Hillary Clinton inte vann sin rättmätiga seger. Det skulle ju bara gå framåt och uppåt. Vad som egentligen hände har snart sagt diskuterats sönder sedan dess.

Det var delvis the basket of deplorables som satte käppar i hjulen för Clinton. Alla dessa arga män som är globaliseringens förlorare. Men – och det här talar vi mindre om – de var inte ensamma i att lägga sin röst på Donald Trump. Också deras kvinnor förvånade folk genom att skenbart rösta emot sina egna intressen. Eller deras kvinnor är de strängt taget inte.

Annons X

Snarare de kvinnor som denna korg förkastliga karlar hade kunnat gifta sig med om de inte fallit offer för oxycontinepidemin (en sällsynt usel opiat som tycks specialdesignad för att tvinga in folk i missbruk), för arbetslösheten, för det strukturella sönderfallet i ett samhälle som skulle vara den absolut bästa av världar.

Läser man artikeln "The lonely women of the rust belt" i senaste The Atlantic är det lätt att hålla sig för skratt. Några jobb finns inte, och männen dör. De som inte dör knarkar sig sönder och samman (eller spelar tv-spel). De få som beter sig någorlunda vettigt är hett eftertraktade och behöver därför aldrig ägna sig åt något så banalt som att gifta sig: när kvinnor finns i överflöd väntar nästa ligg blott en småstad bort. Ensamstående småbarnsmödrar hankar sig fram på två eller fler jobb och drömmer om en provider. En man som ger – de finns knappt längre.

Läser man artikeln "The lonely women of the rust belt" i senaste The Atlantic är det lätt att hålla sig för skratt. Några jobb finns inte, och männen dör. De som inte dör knarkar sig sönder och samman (eller spelar tv-spel).

Det är förstås inga nyheter – redan 2003 kunde man läsa i New Yorker om "The Marriage Cure", där Oklahoma City tillsammans med kyrkan sökt påverka kvinnor att gifta sig som en väg ut ur fattigdomen. Men med vilka? Det visade sig inte lika enkelt att svara på. Då var det främst svarta kvinnor som drabbades, men nuförtiden har hopplösheten och kärnfamiljens sammanfall spridit sig till en allt större del av USA:s befolkning.

De borde förstås utbilda sig istället, kvinnorna. Sluta bli på smällen. Inte nöja sig med första bästa karl. Det är så debatten tycks gå bland många bättre bemedlade kvinnor.

De borde förstås utbilda sig istället, kvinnorna. Sluta bli på smällen. Inte nöja sig med första bästa karl. Det är så debatten tycks gå bland många bättre bemedlade kvinnor. De med framgångsrika karriärer, de som allt oftare väljer bort äktenskap och barn och gärna stoltserar med sin självständighet. Inget fel med det, men det är knappast vägen framåt för samhället. Och inte heller lockar det alla. Ett tryggt hem, en stabil man, utbildade barn och ett drägligt arbete är en ganska blygsam dröm – men för allt fler är till och med detta ouppnåeliga fantasier.

Att vända denna utveckling görs inte i första taget, om det alls går. Men under tiden kan vi åtminstone ha den goda smaken att inte fira det som alltmer framstår som en pyrrhusseger. En feminism som inte ser männen ser heller inte kvinnorna. Vi kan inte tillåta oss att betrakta utvecklingen som ett nollsummespel: så länge män och kvinnor delar samhälle med varandra delar vi också varandras öden.