God morgon!

I dag blir det sol och runt 18 grader varmt. Under helgen ser det ut att bli både sol och regn – under lördagen blir det vackert väder, medan regnet faller under söndagen.

Klicka på varje artikel för att läsa mer, och tipsa gärna dina vänner om SvD:s Göteborgsnyheter. Hör av dig om du har tips eller synpunkter!