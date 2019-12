”Man ska ha husvagn – i alla fall enligt regeringen”

Den nya fordonsbeskattningen, det så kallade bonus malus-systemet, innebär att bilar med låga utsläpp av koldioxid (låg bränsleförbrukning) får en låg årlig fordonskatt plus en bonus, medan bilar med relativt höga utsläpp straffas med en malus, beroende på hur högt det specifika utsläppet per kilometer är över en viss brytpunkt. Det här får en del konstiga effekter som man verkligen kan fundera på, inte minst ur miljösynpunkt. Det innebär bland annat att husbilar, som är relativt tunga och därmed har relativt högt specifikt utsläpp (gram per kilometer) får en extremt hög skatt, medan en elhybrid (med kort räckvidd på el) dels får en mycket låg, närmast försumbar, årlig fordonsskatt, dels en bonus på mer än 20 tusen kronor. För någon som står i valet och kvalet mellan att köpa en husbil eller husvagn så visar jag i exemplet nedan att valet faller på en husvagn, men att det paradoxalt nog kan leda till att utsläppen av koldioxid ökar. Det vill säga systemet som är tänkt att minska utsläppen premierar val som leder till ökade utsläpp.

Det nya bonus malus-systemet innebär att en Volvo XC60 Twin Engine (elhybrid med 2-liters bensinmotor) från 2020 får en bonus på drygt 21 000 kronor (engångssubvention) och en årlig fordonsskatt på 360 kronor. Att den får en bonus och så låg årlig skatt är att den beräknas släppa ut endast 54 gram per kilometer (motsvarar cirka 0,2 liter/mil i förbrukning).