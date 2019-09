Påve Franciskus har kallat biskopar från de nio länder som gränsar till det brinnande Amazonas till ett möte i Rom. Den första söndagen i oktober inleds miljökonferensen ”Amazonia: new paths for the church and an integral ecology” i Vatikanen till den högerpopulistiske brasilianske presidenten Jair Bolsonaros och hans hejdukars förtret.

Alldeles nyligen, dagarna innan Greta Thunberg talade inför FN, publicerades ett filmklipp med henne och den brittiske klimataktivisten och Guardiankolumnisten George Monbiot. ”Det finns en magisk maskin…”, säger de i klippet, ”…som suger ut koldioxid ur luften… och som bygger sig själv. Den kallas: träd.”