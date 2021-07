En 21-årig man har hittats avliden på Kullaberg i nordvästra Skåne. Polisen misstänker att han råkat ut för en fallolycka.

Han begav sig ut på vandring i naturreservatet under söndagen och efter larm om att han inte återkommit sattes en stor sökinsats in, bland annat med helikopter. Mannen hittades under måndagsförmiddagen i terrängen på Kullabergs norra sida.