Under mitt besök i Sydafrika hade jag möjlighet att lyssna på ett föredrag om sydafrikansk medelklassekonomi.

Ekonomijournalisten Maya Fisher-French gav en både spännande och något deprimerande bild av läget.

”You are on your own”, var hennes sammanfattning av den sydafrikanska medelklassens situation.

Här i Sydafrika gäller det att klara sig på egen hand.

Sydafrikas befolkning uppgår till 55 miljoner men av dessa är endast 8 miljoner skattebetalare. 17 miljoner är bidragsmottagare.

81% av befolkningen tjänar upp till 6000 rand (430 euro), 16 % upp till 30 000 rand (2142 euro) och endast 6 % tjänar därutöver.

Inkomstskatten ger staten 38% av inkomsterna från de 8 miljonerna skattebetalare.

483 000 betalar 50% av alla skatteintäkter. Den högsta beskattningen kommer vid en inkomst om 1,5 miljoner rand (107 000 euro). 103 500 betalar 26% av alla skatter.

Talande siffror.

Hennes koncisa kommentar: Our middle class is too small to sustain our tax demands.

Många sydafrikaner har emigrerat till Australien, men Maya Fischer-French framhöll med emfas alla de fördelar livet har i Sydafrika.

Man kan mäta livskvalitet i annat än rand.