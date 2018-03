Det är alltid problematiskt för en debutant att framföra sina första konserter. För Sarah Klang innebär Stockholmspremiären att ställa sig framför stadens samlade förväntningar inträngda i en liten lokal. Och där framföra låtarna ur sitt 36 minuter korta album, det är allt hon har att ösa ur. ”Love in the milky way” kom i februari och är mycket en känslomässig skiva, i vilken publiken lägger in sina egna sorger. Men Sarah Klang grejar det genom att ta konserten med en cowboyboot-spark – och sjunga så mycket bättre än någon ens kunnat föreställa sig.

Spelningen på Fasching är utsåld sedan hon satte miljoner hjärtan i kollektiv brand med sitt framträdande på "På spåret". Lokalens (bristande) storlek skvallrar om att den bokats före genombrottet, före "Love in the milky way" och rekord i hyllningar.