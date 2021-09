En i 40-årsåldern har dömts till fängelse i tre år och sex månader för våldtäkt mot barn och andra sexuella övergrepp, rapporterar lokala medier.

Mannen, som bor i Västernorrland, döms för att ha förgripit sig på en flicka som är under 15 år gammal. Han har även bland annat blottat sig och tvingat tre andra minderåriga flickor att utföra sexuella handlingar jämförliga med samlag. Brotten utfördes under ett flertal tillfällen under vintern.