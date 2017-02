"Man behöver inte byta ut läppstiftet mot snusdosa"

Hon drömmer om att inspirera unga kvinnor i samhället att ge sig in i finanssektorn. Nu har 26-åriga Mikaela Lundh belönats med Handelshögskolans pris Female Economist of the year – och ett jobb på storbanken Citi.

– Det är väldigt många kvinnor som har förutfattade meningar om finansbranschen, säger hon.