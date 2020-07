En man i 35-årsåldern avled under onsdagskvällen i Södertälje i samband med ett polisingripande. Omständigheterna kring mannens död är oklara. Polisen ska vid 21-tiden under tisdagen ha fått in ett larm om ett pågående rån i utkanten av Södertälje. Det ska även ha förekommit en misshandel.