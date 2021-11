En man i 50-årsåldern åtalas vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för två fall av våldtäkt mot barn och fler andra sexualbrott.

Enligt åtalet har mannen tvingat sig på en 17-årig flicka genom att bryta sig in i hennes rum och mot hennes vilja tvinga till sig ett samlag. Han ska också under en bilresa rört vid mot flickans underliv på ett sådant sätt att det var ”jämförligt med samlag”. Övergreppen begicks enligt åtalet under 2016.