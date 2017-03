”Män är både frågan och svaret på jämställdheten”

Phumzile Mlambo-Ngcuka var tidigare vicepresident i Sydafrika. Nu leder hon jämställdhetsorganet UN Women. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Phumzile Mlambo-Ngcuka har ett späckat schema under sitt Stockholmsbesök, där hon träffar representanter för regeringen för att diskutera Sveriges samarbete med FN:s jämställdhetsorgan UN Women. SvD har fått en halvtimme för intervju och när hon och hennes sällskap något sena sveper in under en jättelik kristallkrona i klimatminister Isabella Lövins rum på utrikesdepartementet ödslas knappt någon tid på artighetsfraser.

I stället kommer generalsekreteraren snabbt in på det “uppenbara steget bakåt” som hon menar att jämställdhetskampen gör när det kommer till kvinnors rätt till reproduktiv hälsa och abort i och med USA:s beslut att dra in bistånd till organisationer runt om i världen som informerar om möjligheten till abort.

– Det påverkar så många kvinnors liv i så många olika delar av världen, säger Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Samtidigt pekar hon på att många andra länder, inklusive Sverige, nu visar större vilja att stödja organisationer som FN:s befolkningsfond UNFPA.

– Glaset är halvfullt. Det är inte som att det inte finns en framtid. Vi ser mycket beslutsamhet, säger Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Den viktigaste åtgärden för jämställdheten globalt är enligt Phumzile Mlambo-Ngcuka att få stopp på mäns våld mot kvinnor, där hon inkluderar barnäktenskap.

– Det är den mest avhumaniserande formen av könsdiskriminering. Det paralyserar kvinnor och är känslomässigt och mentalt destruktivt. Och det är så frekvent, säger Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Hon pekar på en studie av Världshälsoorganisationen WHO som kom fram till att var tredje kvinna i världen, 36 procent, någon gång under sitt liv utsätts för våld.

UN Women jobbar bland annat med att utbilda poliser och försöka få till stånd lagändringar för att skydda kvinnor.

– Men jag måste bli den första att säga att jag inte kan se att vi vinner det här slaget. Det är därför det här är den mest brännande frågan. Det är så svårt och farligt och segern ligger inte framför oss, säger Phumzile Mlambo-Ngcuka.

UN Women arbetar också med att försöka förändra attityden hos män och pojkar som är negativt inställda till jämlikhet. Nyligen hade FN-organet en utställning i Marocko med foton på svenska föräldralediga pappor. Phumzile Mlambo-Ngcuka pekar på vikten av manliga förebilder som kan visa upp en positiv bild av maskulinitet.

Ändå är indiske skådespelaren Farhan Akhtar, regional ambassadör för UN Women i Sydasien, den enda mannen bland FN-organets nio Goodwillambassadörer. Bland kvinnorna finns skådespelaren Emma Watson, som uppmärksammats för sitt tal under en tillställning för kampanjen HeForShe, som syftar till att engagera män i jämställdhetsfrågor.

– Ja, för att vara ärlig behöver vi fler män som Goodwillambassadörer. Men vi arbetar mycket med män, kanske mer än något annat FN-organ. Män är både frågan och svaret när det kommer till jämställdhet, säger Phumzile Mlambo-Ngcuka.