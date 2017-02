Mammorna tar störst ansvar för vabruari

Under februari vårdas sjuka barn av sina föräldrar som allra mest. Foto: Claudio Bresciani/TT

Vinterkräksjuka, influensa, RS-virus och vanliga bondförkylningar med hosta och feber.

Under februari kulminerar antalet föräldrar som tvingas vara hemma från arbetet på grund av vård av barn, så kallad vab.

– Vabbandet varierar ganska mycket under året, men det finns naturliga förklaringar till det. Under sommaren vabbar man som allra minst, dels för att barnen inte är lika ofta sjuka då, dels för att många nog inte tar ut vab under sin semester, säger Anna Wennemo Lanninger, analytiker på Försäkringskassan.

Under februari förra året, vilket visserligen var ett skottår, slogs alla tidigare rekord. Då begärdes ersättning för 876 384 dagar, att jämföra med 186 265 dagar i juli samma år.

En beräkning från Försäkringskassan visar dock att vabbandet inte är jämnt fördelat mellan föräldrarna. Bara knappt fyra av tio vab-dagar, 38,3 procent, tas ut av män.

Enligt en undersökning från fackförbundet Unionen är ekonomiska skäl den främsta orsaken till att vabben inte delas lika, varför förbundet vill ha en löneutfyllnad.

"Löneutfyllnad vid vård av sjuka barn skulle underlätta för män och kvinnor att få ett mer hållbart arbetsliv och möjlighet att kombinera karriär med livet som förälder", säger Unionens förbundsordförande Martin Linder i ett pressmeddelande.