Det är ett landslag i full harmoni som laddar om batterierna efter den mållösa EM-premiären mot Tyskland. På fredag väntar Ryssland, ett lag som Sverige besegrade med 4–0 i Algarve cup i våras, men som ändå kan ställa till besvär för Blågult som har förtvivlat svårt att göra mål, men som samtidigt är väldigt svårt att besegra.

0–0 mot Tyskland visade just på detta. Hedvig Lindahl storspelade i målet och det kollektiva försvarsspelet fungerade programenligt över hela planen. Däremot skapades väldigt få klara målchanser. Bästa möjligheten hade Stina Blackstenius som var en välbehövlig injektion när hon kom in efter 56 minuter. Blackstenius slet sig loss en kvart senare, fick till ett bra avslut och visade under den knappa halvlek som hon spelade att hon har en dimension i sitt (djupleds)spel som ingen annan i truppen.

Frågan är om Pia Sundhage kan hålla 21-åringen utanför startelvan i nästa match, mot Ryssland på fredag kväll.

Ryssland överraskade i sin första match genom att besegra Italien med 2–1. Men allt annat än att Tyskland och Sverige tar sig vidare från gruppen till kvartsfinal vore en stor sensation.

En sak som är tydlig i den svenska truppen är harmonin och självförtroendet. Att man lyckades bryta den dystra sviten mot Tyskland – efter tio raka förluster i mästerskapssammanhang – befäster bara detta.

Om det sedan leder till spel om medaljerna är en annan sak. Det finns fortfarande tecken i spelet som oroar (tempot, det obefintliga kantspelet, speeden överlag och de uppenbara problemen att komma till avslut). Jag är, trots poängen mot Tyskland, fortfarande rädd att det svenska EM-äventyret kan ta slut i kvartsfinalen. Framför allt om det blir hemmanationen Nederländerna som står på andra sidan, vilket det mesta talar för.

Målvakten Hedvig Lindahl förklarade efter den mållösa premiären att landslagets förmåga att ha högt i tak, både på och utanför planen, är en avgörande anledning till framgången det senaste året, med OS-silvret i Brasilien som det mest tydliga beviset.

– Nu är vi ett ännu mer sammansvetsat gäng, så vi kan verkligen ha högt i tak. Ni skulle höra vår kommunikation ute på planen, det är många som samarbetar på ett otroligt bra sätt och det tror jag är nyckeln till väldigt mycket, säger hon.

Pia Sundhage håller med om att gruppdynamiken är stark, och hon har som ledare också jobbat målmedvetet för att spelarna ska våga ta för sig mer och våga stå för vad de tycker, tänker och känner.

– Jag tror att alla människor när man är i ett rum och ska diskutera saker och ting vill att det ska vara högt i tak, men det är väldigt sällan som det är det. Det har tagit fem år för oss, och fortfarande tycker jag att det kunde vara högre, säger hon.

Pia Sundhage har under alla sina år som ledare försökt inspirera spelarna att själva hitta svar på sina frågor och funderingar.

– Man måste över tid utsätta spelarna för vad de tycker egentligen, vara ärlig och noggrann med varje svar. Sådant tar lång tid, det är en hel vetenskap.

Spelarna själva känner att de kan ge och ta i alla situationer. Det kan för en utomstående kanske verka som hårda ord ibland, men som Hedvig Lindahl förklarar så måste detaljer på planen snabbt konkretiseras.

– Det kan handla om att nu får ni fan flytta på er, upp eller ner åt det hållet, utan att någon jävel blänger åt en eller säger håll käften, säger hon med ett skratt.

Lisa Dahlkvist är en av veteranerna som håller med om att ”det höga taket" är utvecklande och viktigt för att lyckas som lag.

– Absolut, det känns ju som vi känner varandra bra. Vi har väldigt enkelt för att diskutera situationer och säga vad man tycker och känner. Alla förstår varandra när det sägs något på planen och det går fort i kommunikationen att det är rent fotbollsmässigt.