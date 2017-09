Målramen i vägen – men Luleå vände mot LHC

Luleås Johan Harju jublar efter sitt segermål i förlängningen mot Linköping. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Efter 4.45 minuter av förlängningen sprätte Johan Harju upp segerpucken i nättaket efter Niklas Olaussons förarbete i spel fyra mot tre.

– Starkt av oss att komma tillbaka och vinna, trepoängarna får komma senare, sade Harju till C More.

Luleå har därmed vunnit samtliga tre matcher som gått till förlängning eller straffar i SHL-ishockeyn.

Annons X

Först 2–1 mot Djurgården efter straffar, sedan 4–3 mot Örebro efter förlängning – och så 3–2 borta mot Linköping efter förlängning.

Mot LHC tog gästerna ledningen efter ett läckert skott i krysset av jättetalangen Einar Emanuelsson.

Östgötarna kvitterade genom Derek Roy. Sedan prickade Luleå både ribban (Patrik Cehlin) och stolpen (Niklas Olausson).

– Vi skapar chanser med vår lina, men måste göra mål. Det är bra avslut, men det handlar om millimetrar när det handlar om stolpar och ribba, sade Olausson till C More.

Därefter tog LHC över totalt – och på Mathis Olimbs perfekta passning styrde Daniel Olsson Trkulja in sitt första SHL-mål i karriären fram till 2–1.

– Oerhört skönt med första målet. Jag har haft några lägen innan så det var skönt att det kom. Det känns bra med SHL-spel, jag kommer in i det mer och mer, sade Olsson Trkulja till C More.

Linköping vann skotten med 12–3 i mittakten och var på väg att följa upp 2–0 borta mot HV71 senast med full pott igen.

Då slog Niklas Olausson till och smällde in kvitteringen efter Emil Larssons skott.

Sedan ordnade alltså Johan Harju bonuspoängen.

– Vi är besvikna att vi förlorade, men vi möter ett svårspelat lag som inte släpper till så mycket, sade Linköpings tränare Dan Tangnes till C More.