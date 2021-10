Malmös hemvändare bakom segern mot Linköping

Forwarden Carl Söderberg vände hem till Malmö inför den här säsongen efter tio säsonger i NHL-klubbarna Boston, Colorado (två vändor), Arizona och Chicago. Innan han lämnade för Nordamerika vann han skytteligan i SHL med 31 mål – i Linköpingströjan.

När hans gamla klubb gästade Malmö arena visade 36-åringen ingen nåd. Tidigt i den andra perioden – vid ställningen 1–1 – skickade Söderberg in sitt åttonde mål för säsongen. Malmö hade skapat ett långt tryck mot Linköping och tröttade ut gästerna. Via en målvaktsretur från David Rautio kunde Söderberg skicka in 2–1-målet.