Via intersektionella perspektiv och maktanalys à la Foucault problematiserar rapporten att Sverige präglas av "ett kristet, protestantiskt majoritetsperspektiv". Lärare ska "arbeta med sin egen värdegrund... med en normkritisk blick på sig själva" för att inte "reproducera rasistiska strukturer". Antisemitismen som får just judar i Malmö att leva med en otrygghet som inte gäller andra grupper i det svenska samhället ska på så vis tryckas in i en allmängiltig akademisk förklaring.

Felet med att vilja integrera allt i en enda förklaringsmodell är att ingenting då blir viktigare än något annat. Värre ändå: Det viktiga blir att hålla utbildningar där de vanliga akademiska namnen och modeteorierna kan paraderas av certifierad expertis. "Nu jobbar vi mer med värdegrundsfrågor där jag är nu men vi har ju inte pratat om antisemitism", som en av de intervjuade lärarna uttrycker saken.

I över en tredjedel av Malmös högstadier och gymnasier finns åtminstone stundtals en normaliserad nedsättande jargong kring judiska stereotyper samt kring Hitler och Förintelsen. En annan kategori elever dras till konspirationsteorier.

Det som skapar mest aggressioner och hat är Israel/Palestinafrågan. Rapporten förtydligar att de flesta elever oavsett bakgrund kan skilja på kritik mot landet Israels politik, och att skuldbelägga alla judar. Men de som är oförmögna att göra denna distinktion är likafullt så pass många och så pass aggressiva att de flesta av Malmös skolor blir otrygga för judiska elever.