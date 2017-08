Malmö krossade Kalmar med tennissiffror

Alexander Jeremejeff och Jo Inge Berget gjorde varsitt mål när serieledande Malmö körde över Kalmar med 6–0. Foto: Björn Lindgren/TT

Kalmar kom till den svåra bortamatchen mot Malmö med luft under vingarna. Efter en tung vårsäsong hade laget under nygamla tränaren Nanne Bergstrand tagit tre raka vinster och för första gången under sommaren klättrat ovanför nedflyttningsstrecket. Men under fredagskvällen tog det roliga slut – med råge. Malmö körde över gästerna med 6–0 och utökade det avgrundsdjupa avståndet ner till toppkonkurrenterna.

Under allsvenskans första halva lyckades Malmö göra mål på samtliga motståndarlag förutom just Kalmar. Den här gången dröjde det 23 minuter innan man tog ledningen genom Jo Inge Berget på straff. Bara minuten senare ökade Alexander Jeremejeff på till 2–0 efter en delikat framklackning av Erdal Rakip. En skön fullträff för Jeremejeff, som efter veckans värvning av Carlos Strandberg inte direkt lär få det lättare i konkurrensen om anfallsplatserna.

– Jeremejeffs senaste träningsvecka har varit den bästa jag sett honom göra i Malmö, berömde Malmös tränare Magnus Pehrsson efteråt.

Som om det inte kunde bli värre för bortalaget lyckades brassemittfältaren Romario omedelbart efter Jeremejeffs fullträff dra på sig två varningar inom loppet av tre minuter, den andra efter att ha skallat Anton Tinnerholm.

Med timmen spelad fördubblade Malmö sin målskörd inom loppet av fem minuter genom Pawel Cibicki och Erdal Rakip. I slutet av matchen spädde Kingsley Sarfo och Anders Christiansen på med ytterligare två strutar – även dessa inom loppet av fem minuter.

– Matcher kan bli väldigt spretiga när man spelar med en man mera, men i dag ökade vi bara i andra halvlek. Jag tycker vi sätter grundspelet klockrent, sade Magnus Pehrsson.

Segern innebär att Malmö med en match mera spelad leder allsvenskan med hiskeliga 15 poäng före AIK. Redan före kvällens seger var avståndet ner till ligatvåan efter 18 spelade omgångar det överlägset största sedan allsvenskan 2008 utökades till 16 lag. Tidigare under fredagen meddelade spelbolaget Nordicbet att man redan börjat betala ut pengarna till dem som tippat skåningarna som seriesegrare.

I nästa omgång ställs Kalmar mot bottenkollegan Gif Sundsvall i en riktig sexpoängsmatch.

– Vi får ta oss tillbaka på samma sätt som tusen lag gjort före oss, "back to basics", sade Kalmars tränare Nanne Bergstrand.