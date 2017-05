Malmö Konsthall vibrerar av energi

Stillbild ur Rosa Barbas ”From source to poem”, 2016. Foto: Rosa Barba/Malmö Konsthall

Rosa Barba, Elements of conduct

Mats Stjernstedt är alldeles ny som chef för Malmö Konsthall. Till sin första utställning har han bjudit in Rosa Barba, som är ett hett namn i internationella konstsammanhang. Det är en bra start!

Rosa Barba (född 1972 i Italien, bosatt i Berlin) har förvandlat konsthallen till ett allkonstverk. Det annars så ljusa rummet har mörklagts. En konstruktion av metallrör fyller en del av den stora salen ända upp till taket. Den fungerar som scenrum för ljud och musik och för de mer eller mindre abstrakta filmer som samspelar med musiken och med varandra. Ett antal surrande gamla filmprojektorer innehar viktiga roller. Hela konstruktionen vibrerar av energi och lever sitt eget liv. En projektor har kopplats samman med en gammal skrivmaskin som har byggts om så att den skriver slumpvisa bokstäver – en slags abstrakt poesi – på en blank film. Remsan ringlar ner på golvet och kommer att ha bildat en rejäl hög innan utställningen stänger.

Rosa Barba, ”Coupez ici”, 2012. Installationsvy på Malmö Konsthall. Foto: Helene Toresdotter/Malmö Konsthall

Rosa Barbas konst innehåller en mängd dimensioner. Jag väljer att främst ta till mig den höga energinivån, poesin och hennes förhållningssätt till tiden. Redan i valet av analog film som primärt konstnärligt verktyg finns ett tidsperspektiv. Hur länge ska Rosa Barba lyckas hålla liv i de gamla biografprojektorer som står och surrar i mörkret som levande minnen av en svunnen era?

Hon använder celluloidfilmen både som verktyg för att skapa dokumentation och som fysisk rekvisita i konstverken. I ”Stating the real sublime” (2009) svävar en tung projektor fritt i rummet genom att dess blanka filmremsa löper i en loop upp till taket dit delar av projektorns maskineri har flyttats. Filmen har ingen annan bild än den som sakta men säkert växer fram under utställningens gång i takt med att ytan repas och blir dammigare och dammigare. Utan att fördjupa mig i konst- och filmhistoriska referenser kan jag konstatera att Rosa Barba har skapat ett både sublimt och unikt verk.

Navet i Annika Erikssons ”The social” är en replik av lekskulpturen ”Äpplet” i Pildammsparken i Malmö. Installationsvy på Malmö Konsthall. Foto: Foto: Åsa Lundén / Moderna museet

Tiden är central även i Annika Erikssons (född 1956) konst, som cirklar kring hur sociala strukturer och mänskliga beteenden påverkas när samhällen förändras över tiden. Utställningen på Moderna Museet är hennes första stora presentation i Malmö där hon har sina rötter. Precis som Rosa Barba är hon numera bosatt i Berlin.

Navet i utställningen är en replik av den folkkära röda lekskulpturen ”Äpplet”, som är placerad i Pildammsparken i Malmö. I sann 70-talsanda skapade konstnären Axel Nordell kombinerade konstverk/lekredskap. Annika Erikssons replik är vit och har placerats framför ett uppförstorat svartvitt 70-talsfoto från en barnverkstad. Där målar och skapar barn fritt i enlighet med tidsandan. Framför fotot har hon ställt en rad djurfigurer som hon har skapat i papier-maché, men som lika gärna kunde ha varit gjorda av barnen på fotot. Tillsammans bildar dessa delar ”The social” (2017) som minner om en tid då konst, fritt skapande och fysisk lek värderades högt i samhället.

Annika Erikssons ”And they were very loved” (2015 - 2017) är ett verk som består av amatörbilder av djur som levt i nära relation till människor. Foto: Annika Eriksson/Moderna museet

Annika Eriksson ger inga pekpinnar. Hon lyfter fram övergivna samhällsvisioner och synliggör sociala förändringar över tiden och i relation till platser. Människor och djur ges lika stort utrymme. Ofta tar hon själv ett steg åt sidan i rollen som konstnär och erbjuder ett ramverk för andra att agera inom. Ibland lämnar denna arbetsmetod en viss tomhet, ibland fungerar den riktigt bra. Jag fångas av filmen ”I am the dog that was always here (loop)” (2013) där Istanbuls vilsna gatuhundar filmats efter att ha körts bort från den centrala staden som är på väg att förändras.

Metoden att som konstnär ta ett steg år sidan och låta andra ta plats är allra tydligast i ”And they were very loved” (2015– 2017). Verket består av diabilder som Annika Eriksson har gjort utifrån amatörfilmer. Bilder av djur, som levt i nära relation till människor, visas som bildspel. Här hittar jag spår av den positiva 70-talsanda då alla skulle få skapa på lika villkor.