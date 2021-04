Mållöst för hårdsatsande Göteborg

– Simon har väldigt ont just nu. Men vi har spelare som är på väg in också, sade Blåvitts tränare Roland Nilsson till Discovery Plus.

För Blåvitt har förväntningarna varit höga under försäsong. Först anslöt Marek Hamšík till laget innan man presenterade hemvändarna Marcus Berg och Oscar Wendt – som ansluter efter EM-slutspelet i sommar.