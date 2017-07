Målkalas när Örebro överraskade

Nahir Besara gjorde två mål på tre minuter när Örebro besegrade Norrköping. Foto: Conny Sillén/TT

Örebro klättrade en placering i fotbollsallsvenskan tack vare poängen och ligger i en grupp med nio lag som har 17 till 22 poäng. Norrköping står kvar på 27.

Två gånger om gav Maic Sema Örebro ledningen i första halvlek. Först på nick efter bara två minuter. Sedan 2–1 med åtta minuter kvar till pausvilan.

Men båda gångerna kvitterade serietvåan. Tidigare örebroaren Kalle Holmberg tog ledningen i skytteligan när han satte sitt sjunde mål efter en halvtimme och Sebastian Andersson kvitterade strax före pausen.

– I halvtid bestämde vi att vi skulle göra mål framåt inte släppa in ett mål bakåt, sade Nahir Besara till C More.

Ett överraskande skott av just Besara efter två minuter i andra halvlek ställde Michael Langer i Norrköpings mål. Tre minuter senare var det dags igen. Och återigen var det Besara som prickade rätt bakom Langer.

David Moberg Karlsson prickade överliggaren med ett långskott efter 58 minuter och det var det närmaste Norrköping kom en reducering.