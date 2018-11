Catharina Hedberg om hälsoretreaten The Ashram, nya kokboken och hur man hanterar hjärtekrossade världsstjärnor.

The Ashram är ett hälsoretreat som ligger i Malibus bergskullar – hur hittade ni platsen?

– Min väninna och jag lånade en helikopter och flög över Los Angeles på jakt efter en plats att öppna på. Vi såg en glänta, pekade ner och sa ’där ska vi vara!’. Det här var 1974 och Malibubergen var bara vild natur. Det fanns inte ens några hajkingleder, så jag gick ut och klippte och trampade upp dem själv.

Bland gästerna syns alla från Barbra Streisand och Oprah Winfrey till Julia Roberts och Jane Fonda. Vad gör det med gruppdynamiken?

– Oprah är som vem som helst. Det var en tjej där samtidigt som hade sparat ihop pengar för att kunna delta. Så när Oprah åkte därifrån köpte hon ett presentkort som betalade hela vistelsen och lade på hennes säng. Jane Fonda besökte oss tidigt. Vi lärde henne faktiskt att göra gymnastik till musik och hon gjorde ju stor business av det.

Har de aldrig några divalater?

– Jag har skickat hem några. Det funkar inte att vara en diva i en liten grupp. Alla sitter i samma båt och ror som sjutton. Är det då någon som sätter en pinne i hjulet för att få all uppmärksamhet funkar det inte.

Hur ser upplägget ut?

– Det är 12 personer i varje grupp och man stannar en vecka. Vi håller igång från sex på morgonen till åtta på kvällen med allt från yoga och andningsövningar till hajking och fysisk träning. När du tröttar ut en människa hårt fysiskt släpper allt det känslomässiga också. Då kan man börja jobba med sig själv. De förlorar vikt, men lättheten kommer också från att de släpper en massa känslomässigt bagage. Man detoxar både fysiskt och känslomässigt.

Vad har ni för gäster?

– Det är mycket finansmän och kvinnliga advokater från New York och Los Angeles, men också gäster från resten av världen. Det kan vara någon som gått igenom en skilsmässa eller har en närstående som drabbats av cancer. Något har hänt som gör att de behöver komma i balans igen.

Foto: Susanne Kindt

Nu släpper ni vegetariska kokboken The Ashram: The Way We Eat. Förordet är författat av Cindy Crawford där hon skriver just ’Jag kom första gången till ashramet när jag var hjärtekrossad efter en skilsmässa och Catharina tog emot mig med öppna armar’.

– Jag har alltid öppna armar. Det spelar ingen roll om det är mrs. Jones från Idaho eller en supermodell. Tanken med boken är att få in ashramet i människors hem och har de inte råd med boken börjar vi nu lägga upp recepten i sociala medier.

Varför har mindfulness fått ett sådant stort uppsving?

– Energin ute i världen är helt annorlunda idag jämfört med för 20 år sedan. Nu är det en snabbare rytm och det kollektiva medvetandet påverkar oss, stressen och kaoset berör oss även på individnivå. Meditation och yoga har fått ett uppsving eftersom folk måste ha något att hålla tag i för att kunna gå framåt i livet.

Hur ser din bakgrund ut?

– Jag utbildade mig till gymnastikdirektör och sjukgymnast under 60-talet. Tog examen klockan 12 och lämnade Sverige klockan tre. Jag har alltid varit äventyrlig och längtat ut. Först satte jag upp hälsoretreats i Europa och sedan bestämde jag mig för att pröva USA. På den tiden var amerikaner väldigt ohälsosamma. Ordet ’retreat’ fanns inte i deras ordbok när vi skulle registrera vårt företagsnamn.

Hur upptäckte du yoga och mindfulness?

– Jag åkte till Indien där jag gjorde ’guru hopping’ och gick från ena stället till det andra. Bland annat besökte jag Rajneesh i Puna, känd från Netflixserien Wild Wild Country. Alla var klädda i orange utom jag. Tredje dagen gick jag in i butiken för att köpa orangea kläder och då kom jag på mig själv: ’Nu måste jag härifrån!’ Jag höll på att bli hjärntvättad.

Har du upplevt något starkt fysiskt tillstånd i gruppmeditation?

– Jag var på en meditation med 100 människor där läraren gick runt och viftade med påfågelfjädrar. Alla hade slutna ögon och när jag öppnade mina ögon var det som att befinna sig på ett psykhem. Folk skrek och viftade och var helt galna. De gick in i olika tillstånd med ofrivilliga rörelser. Men jag kände ingenting, man är så svensk.