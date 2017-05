Hon är känd för sina kattöron, sin djupa fylliga röst och för sina hängivna fans. Ariana Grande har över 45 miljoner följare på twitter och nästan 106 miljoner på Instagram, många av dem unga tjejer i tonåren eller strax där under. Det var också till stor del flickor och deras föräldrar som var på konserten i Manchester där bomben briserade på måndagskvällen.

Det visste de som planerade explosionen. Det är den vetskapen som är extra smärtsam. För vad slår hårdare än att attackera våra barn? Att de som idolrusigt lyckliga går på konsert aldrig kommer hem? Alla terrorattacker är givetvis fruktansvärda, men ett attentat som så utstuderat riktar sig mot unga är extra avskyvärt.

broken. from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.