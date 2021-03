Domstolarna kräver 700 miljoner extra

Under förra året kom det in rekordmånga mål till domstolarna, vilket är en del av en långsiktig trend. Nu begär Domstolsverket 700 miljoner kronor extra för 2022–2024 i det budgetunderlag som under måndagen lämnas till regeringen.

Domstolsverket har gjort bedömningen att ökade resurser krävs för att domstolarna inte ska bli en flaskhals i rättssystemet.