Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan, right, shakes hands with Bahrain’s Foreign Minister Sheik Khalid bin Ahmed Al Khalifa prior to their meeting in Istanbul, Saturday, June 10, 2017. Turkish President Recep Tayyip Erdogan reaffirmed his backing for Qatar in its dispute with other Gulf nations, saying Turkey would never leave the tiny gas-rich country isolated. Foto: Yasin Bulbul

Att uttolka exakt vad som sker i den amerikanska administrationen är inte lätt.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Just nu verkar president Trump och utrikesminister Tillerson befinna sig på vad som rimligen bara kan betecknas som kollisionskurs med varandra vad gäller synen på läget i Mellanöstern.

President Trump har gett sitt fullständiga stöd till Saudiarabien och dess allierade i konflikten med Qatar.

Utrikesministern däremot har manat till lugn och konfliktlösande förhandlingar.

President Donald Trump is ramping up pressure on Qatar to stop what he calls a “high level” of financial support of terrorism, even as Secretary of State Rex Tillerson tries to calm the worst diplomatic crisis in the Persian Gulf in years.

Exakt vad detta double talk betyder vet jag givetvis inte, men om man för ett ögonblick sätter in Trump-rådgivaren Steve Bannons perspektiv i detta maktspel kan det te sig mera logiskt.

Bannon ser ju framför sig ett krig mellan USA och den muslimska världen. Vad vore då naturligare än ett krig mellan Iran (och länder som Qatar som signalerat en önskan om dialog med Iran) och Saudiarabien och dess allierade å andra sidan. Dvs en fortsättning i stor skala av det krig som nu pågår i Jemen.

På det sättet skulle två muslimska grupperingar kunna söka utplåna varandra vilket onekligen skulle underlätta Bannons önskan.

Att Trump lyssnar mera på Bannon än på Tillerson är under alla omständigheter en rimlig hypotes.