Gorsuch Foto: Susan Walsh

Politik och förnuft förenas inte alltid.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

I den amerikanska kongressen pågår just nu en strid om nomineringen av Neil Gorsuch till högsta domstolen.

Alla som lagt ett sakligt perspektiv på frågan konstaterar att Gorsuch är en rimligt seriös konservativ domare och med största sannolikhet det bästa som kan hända domstolen.

Annons X

Men det politiska spelet tycks nu leda demokraterna i senaten till att söka bromsa utnämningen vilket de tycks kunna.

Det enda argument som har viss relevans handlar om att republikanerna under president Obama förhindrade utnämningen av en annan högst rimlig men något liberalare domare till HD efter Antonin Scalias död. Men den striden är förlorad och kan inte vinnas nu.

De liberala röster som argumenterar för Gorsuch hävdar att han är det bästa man kan få med dagens maktförhållanden i kongressen - och att alternativen är sämre.

Stäng PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar. Jag godkänner SvD:s användarvillkor samt SvD:s personuppgiftspolicy. Anmäl dig här

Utgången är inte given, men risken finns att republikanerna beslutar sig för att bryta den överenskommelse som finns om hur senaten ska rösta i fall som detta.

Att ytterligare underminera en viktig demokratisk institution för att man ogillar Donald Trump är faktiskt mycket oklokt. Eller som New York Times skriver idag: Det som hotar är a bitter confrontation this week that threatens to further unravel a chamber where bipartisanship and decorum have eroded for years.