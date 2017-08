Mäktiga Wagnerkonserter toppar Östersjöfestivalen

Från Rhenguldet i Berwaldhallen. Foto: Mattias Ahlm / Sveriges Radio

Ändå är det en starkt wagnersk erfarenhet att se Mariinskijteaterns stora orkester trona i Berwaldhallen under Valerij Gergijevs ledning. Det uppstår en sorts musikpedagogisk kvalitet när vi kan följa orkesterns rörelser in i minsta detalj och bländas av hur Wagners orkestersats skiner i all sin genomtänkta glans.

Recension En recension är en kritikers bedömning av ett konstnärligt verk.

Framför allt ”Rhenguldet” blev en mäktig upplevelse. Visserligen är tredje akten ur ”Parsifal” nästan lika lång som en hel opera men känns ändå alldeles för kort när den framförs utan de första akternas innehållsliga och musikaliska spänning. Det resulterade ändå i en högkvalitativ konsert, där Stockholmsoperans kör hjälpte till med majestätisk tyngd i slutscenens procession.

I år annonserades solisterna från Mariinskijteatern i god tid, något som förstås borde vara självklart av respekt mot sångarna och publiken, men inte alltid varit fallet tidigare. Särskilt viktigt blir det när sångarna har karriärer utanför Mariinskij, till exempel Jevgenij Nikitin. Han debuterade i höstas på Metropolitan som en mycket fin Kurwenal i ”Tristan och Isolde”, en imponerande basbaryton med färgglada och omdiskuterade tatueringar från tiden som trumslagare i ett hårdrockband. I Stockholm fick vi nu höra både hans gripande Amfortas i ”Parsifal” och en stark Wotan i ”Rhenguldet”.

Annons X

Basen Jurij Vorobiev imponerar både som Gurnemanz och Fasolt, och Dmitirj Voropaev växlar från en ljus, lyrisk Parsifal till Frohs lilla roll. Vladislav Sulimskijs klangfulla Alberich framstår som ryggraden i ”Rhenguldet”. För att vara ett konsertant framförande helt utan dekor blir ”Rhenguldet” ovanligt mycket drama i gester, åtbörder och mimik, inte minst hos Andrej Popovs inlevelsefulle Mime. Tre utmärkta Rhendöttrar fick i slutscenens parti utanför podiet sällskap av harpan i kulissen. Där började precisionen svikta, men fram till dess visade orkestern makalös koncentration, med sina fantastiska blåsare, eldfängda stråkar och dånande pukor. Påfallande rytmisk kraft utgår från Gergijevs fladdrande handrörelser.

Men vad har hänt med publiken? Det var inte alls fullsatt de två Wagnerkvällarna. När Östersjöfestivalen började för 15 år sedan betraktades Gergijev som den självklare publikdragaren. Har vi hört honom för mycket eller är det kanske medvetandet om hans nära band till Putin som avspeglar sig i publikintresset? Denna gång märktes dock inga demonstrationer som tidigare år, bara ett visst säkerhetspådrag.

Festivalens konstnärlige ledaren Esa-Pekka Salonen drar däremot fulla hus med sina konserter. Hans personliga Östersjöprofil har förstärkts ytterligare sedan han fick nytt uppdrag vid Finska nationaloperan – kan det möjligen leda till tydligare inriktning mot Finland i fortsättningen? Finlands 100-årsjubileum uppmärksammades nu genom konserter med Salonen själv, Susanna Mälkki och Paavo Järvi med en rad framföranden av Sibelius, ofta med unga musiker i olika konstellationer.

Östersjöfestivalens uttalade miljöprofil kan ibland ge ett pliktskyldigt intryck men är förstås värd all aktning, och det har en engagerad förespråkare i Salonen. Man kan likna miljömedvetandet vid en sorts bordunton som klingar under hela programmet, från Stravinskijs flyktingdrama till Wagners civilisationskritik. Dit hör också ett nytt verk av Marie Samuelsson som framförs av Musica Vitae från Växjö och interfolierar med Vivaldis fyra årstider. Där introducerar hon en ny, oroväckande femte årstid.