Mahershala Ali om True Detective, att släppa taget om sina rollkaraktärer och gå långsamt genom livet.

– Om jag lyssnar på podcasts? Nej, det är en värld som jag inte riktigt har klivit in i ännu. Jag skaffade min första mailadress 2005. Jag låter saker komma till mig långsamt.

Annons X

Mahershala Ali skulle lika gärna ha kunnat syfta på sin skådespelarkarriär där han sitter sobert klädd i grå designkostym på ett hotell i Los Angeles. Trots att 44-åringen fick sina första superlativ av The New York Times och Variety redan år 2000 – efter sin roll i en teateruppsättning av Det stora vita hoppet – är det först på sistone som han verkligen slagit igenom i Hollywood. Genombrottet kom som den sluge Washington DC-lobbyisten Remy Danton i House of Cards och 2017 tilldelades Mahershala Ali en Oscarstatyett för rollen som den knarklangande fadersfiguren Juan i det prisbelönta dramat Moonlight.

Frågan han just svarat på handlar om kriminaldokumentärer som blivit allt populärare i både tv- och podcastformat. En eskalerande trend under de senaste åren där True Detective – HBO:s hyllade neo-noir-serie – tangerar både ton och dramatiskt upplägg. Bekymrade kriminalare lyfter på brottsplatstejp, dystra detektiver vänder på bevismaterial med pincett. Det är också just en kriminaldokumentärinspelning (med det meta-lustiga namnet True Criminal) som är tredje säsongens berättarmässiga verktyg. Mahershala Ali spelar huvudrollen som kommissarie Wayne Hayes. Tillsammans med kollegan Roland West, spelad av Stephen Dorff, blickar han tillbaka på ett 35 år gammalt barnamordsfall. Det är ett berättargrepp som Ali gillar, liksom att få spela i tre tidsperioder; 80-, 90-talet och 2015.

– Metaspåret med en kriminaldokumentär som spelas in under berättelsens gång berikar verkligen serien. Det blir ytterligare en dimension som drar tittare till den här genren. Att på ett tryggt och säkert vis kunna ta del av en verklighet som ingen i publiken frivilligt skulle vilja uppleva på egen hand.

Detsamma kan sägas om den verklighet som skildras i nya Hollywoodfilmen Green Book. Mahershala Ali porträtterar där den svarte pianisten Don Shirley som anlitar den italiensk-amerikanske bouncern och chauffören Tony Vallelonga (Viggo Mortensen) för att åka på turné genom 60-talets rasistiska och våldsamma amerikanska söder. En roll som gjorde att Ali kammade hem priset för bästa manliga biroll vid årets Golden Globe-gala.

Foto: Miller Mobley

Mahershala Ali har med sin distinkta, stolta och kraftfulla karisma – omslutande av rummet där vi sitter, och stunden vi delar – betydligt mer gemensamt med Don Shirley, än med den flegmatiskt kärve Wayne Hayes. Han studerade pianistens manér och beteenden med minutiös noggrannhet. Dessutom lärde han sig spela piano.

– Jag är ju betydligt större fysiskt än vad Don Shirley var, så jag valde att fokusera mer på själva tonen i hans fysik. Jag tittade på inspelningar med honom och försökte att kopiera hur han använde sina händer. Alla hans gester verkade ha formats av att han var pianist. Väldigt specifika, precisa och medvetna rörelser.

Att Green Book – som hämtat sin titel från en reseguidebok för afroamerikaner som gavs ut i USA mellan 1930- och 60-talet – rent genremässigt är en drama-komedi, skär sig inte med ämnet, anser Ali.

– Självklart ska vi kunna diskutera allvarliga ämnen i filmer som samtidigt kan få oss att skratta. Enligt mig är de mest effektiva komikerna på det området Chris Rock och Dave Chappelle, för de tar sig an komplicerade ämnen. Peter Farrelly är inte en svart regissör, men berättelsen har ändå en stark svart närvaro i sig. Och om en viss del av befolkningen inte väljer att se filmer av exempelvis Moonlight-regissören Barry Jenkins eller Spike Lee så kanske de ser denna, vilket förhoppningsvis ger dem nya perspektiv.

Mahershala Alis fullständiga förnamn är Mahershalalhashbaz. Ett bibliskt uttryck som betyder "snart rov, strax byte". När han föddes var hans mamma bara 16 år och pappa 17. Föräldrarna separerade tidigt och pappan flyttade från Kalifornien till New York för att skådespela på Broadway. Mahershala Ali – en lovande basketstjärna – bodde hos sina morföräldrar, började medverka i lokala skolpjäser och slutade med idrotten för att utbilda sig till skådespelare på New York University. Hans pappa, som avled 1994, visade sig ändå vara vägledande.

"För många föräldrar är barnet i fokus, jag var i periferin. Men när jag blickar tillbaka känner jag att jag fick vad jag behövde från pappa. Det finns ingen ilska. Han gjorde mer för mig genom att satsa på sina drömmar. Jag känner att jag bara plockat upp stafettpinnen", har Mahershala Ali berättat för Rolling Stone.

Foto: Miller Mobley

True Detectives andra säsong var en besvikelse för många. Efter att publiken hade förlorat sig i Woody Harrelsons och Matthew McConaugheys diaboliska bråddjup, föll Colin Farrel och Vince Vaughn platt i sitt försök att uppnå detsamma. När det så avslöjades att Mahershala Ali rekryterats som huvudrollsinnehavare i tredje säsongen drogs det en lättnadens suck bland kritiker och fans. Mahershala Ali gav sin själ till rollen. I sju månader gick han i Wayne Hayes kläder.

– All kärlek till min karaktär Wayne Hayes, men vid slutet av inspelningen var jag tvungen att skaka av mig honom. Vi hade en sista scen som såg ut att behöva spelas in separat en månad efter huvudinspelningen, och jag bönade och bad att vi skulle klara av den utan uppehållet. Jag var så ivrig att att gå vidare. Jag behövde släppa taget om honom.

Sannolikt var Mahershala Ali ivrig att få komma hem till sin familj – den snart tvååriga dottern och frun Amatus Karim-Ali, som var den som inspirerade Maharshala att bli praktiserande muslim. Tillsammans driver paret produktionsbolaget Know Wonder, med kontoret hemma i familjen Alis nyrenoverade Los Angeles-villa. Och fler HBO-produktioner av och med Mahershala Ali blir det. När vi träffas har han just skrivit på ett kontrakt med tv-jätten för att producera och spela i sina egna serier.

– Jag älskar individer och har stor respekt för det individuella och unika. Jag vill att publiken ska kunna känna med alla de karaktärer jag spelat och möta sin egen själ.