Hollywoodfilmen The Post sätter fokus på vårens hetaste storstad.

Vi är många som fantiserat om att besöka det mytomspunna Washington DC: dunkla restauranger där senatorer möts för att diskutera motioner, journalister som firar deadlines på rökiga barer och Vita huset-personal som hämtar kaffebrickor på den lokala bistron. När The Post – filmen om redaktionsledningen på 70-talets Washington Post – nu har premiär tänds återigen drömmen om den stad där maktens korridorer sträcker sig långt utanför Vita huset. Vi har listat platserna där dagens maktelit hänger i Washington DC.

Annons X

BLT Steak

1625 I St NW

bltrestaurants.com

En klassisk köttrestaurang där entrecoterna serveras på stekpannor med citronklyfta och en klick kryddsmör. Det var här Donald Trumps advokat Ty Cobb hamnade i nyheterna efter att ha hörts prata om känsliga Ryssland-frågor. På samma restaurang firade också familjen Obama Michelles födelsedag 2012. Det är en restaurang som bjuder på en härlig mix av bedagade utrikeskorrespondenter, pensionerade politiker och luttrade murvlar. Ett säkert kort.

Joe’s Seafood, Prime Steak & Stone Crab

750 15th St NW

joes.net

En familjerestaurang för dig som vill äta med Washington-eliten. Skaldjur, lokal boskap och utsökta lobster rolls präglar menyn. Susan Davis – kongresskorrespondent för NPR – förklarar:

– Det är alltid fullt med reportrar, Vita huset-representanter och lagstiftare som håller pengainsamlingar. Om ditt mål är att placeras bredvid en senator eller en tv-stjärna är det hit du ska gå.

Off the Record

800 16th St NW

hayadams.com

Beläget på Hay-Adams Hotel – tvärs över gatan från Vita huset – är detta baren för möten under radarn. Dämpad belysning, röda sammetsmöbler, diskreta bartendrar och servetter som gjorda för att skriva ner siffror och skjuta över bordet. Här beställer du med fördel en torr martini eller en enkel old fashion. Namnet – Off the record – skvallrar om samtalen som förs vid hörnborden.

Dolcezza

1418 14th St NW

dolcezzagelato.com

En kombinerad glassbar och kafé där journalister randar nyheter och Vita huset-assistenter väntar kö i med hemlighetsstämplade mappar under armen. Beläget på 14th Street har det blivit en favorit hos Washington Posts reportrar.

– Jag gick in där en morgon och mötte en journalist som satt och försökte få samma story som jag skrev bekräftad, säger Washingtons Posts reporter Ashley Parker.

Four Seasons

2800 Pennsylvania Ave NW

fourseasons.com

Four Seasons – beläget i Georgetown – har blivit scenen för Washingtons maktspel. Prisbelönta kocken James Beard har tillsammans med restaurangmogulen Michael Mina satt samman en amerikansk meny där höjdpunkterna består av pilgrimsmusslor med blomkål och svart havsabborre med citron. Något som lockade till sig Ivanka Trump, medborgarrättskämpen Vernon Jordan och ledamoten Nancy Pelosi samma dag häromåret.