"The Most Powerful Man in the World" var rubriken på Fareed Zakarias CNN-dokumentär om Vladimir Putin.

Den innehåller viktiga insikter både om Putins karriär och om rysk nationalism som gör honom så otroligt poulär i hemlandet.

Make Russia great again är ju Putin outtalde slagord.

Men det finns flera anledning att sätta frågetecken i marginalen.

Att Putin skulle vara världens mäktigaste man är ju bara struntprat - sådant brukar inte Zakaria ägna sig åt men här är syftet att skrämma upp den amerikanska TV-publiken.

Donald Trump är statschef och överbefälhavare i världens enda militära stormakt därtill världens största ekonomi.

Xi Jinping styr ett Kina som är ekonomiskt expansivt medan Putins Ryssland oavsett den geografiska ytan är en ekonomisk litteputtestat i ett globalt perspektiv.

Det som gör att Putin är ett så hett ämne är demokratiska politikers kampanj som hävdar att Putin var orsaken till att Trump valdes till president.

Här blandar Zakaria ihop två resonemang på ett sätt som är vanligt i den demokratiska agitationen idag. I programmet hävdas att Putin avskyr Clinton på grund av vad hon sa om honom för 4 år sedan. Så kan det vara.

Men frågan är givetvis om något som Putins eller hans hantlangare gjorde under fjolårets valkampanj direkt påverkade valresultatet.

Här är Zakarias dokumentär avslöjande. En intervjuad expert säger att det var lätt som en plätt att ta sig in i det demokratiska partiets mejlsystem. Jag vill inte utesluta att det var Putin eller hans Wikileaks-hantlangare som gjorde så. Men av CNN-dokumentären framgår att vem som helst med begränsad IT-kunskap hade kunnat göra samma sak. Dataintrånget är huvudanklagelsen mot Putin & Co.

Men det är nästa steg i resonemanget som hela tiden saknas inte bara i CNN-dokumentären utan också i den amerikanska debatten. Vilket samband finns mellan mejlläckage, RT-propaganda etc och Trumps marginella seger i de tre delstater som avgjorde elektorsvalet?

Svar: inget vad jag sett utan bevisingen är hela tiden att Putin ogillar Clinton och gillar Trump och därför....

Det kallar jag inte bevisning.

Alltså: om man faller för falska slutledningar för att man ogillar Trump eller Putin så kommer det inte att leda till en rationell amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik.

Det finns så mycket som man har anledning att oroa sig över vad gäller Trump-aministrationens omvärldsrelationer att det tycks mig vara viktigt att fokusera på verkligheten.

Att det demokratiska partiet inte kan ta sig vidare från Clintons inte förvånande nederlag är symtom på politisk dekadens.

Det tredje spåret i debatten (som CNN inte tog upp) handlar om Trumps och hans nära medarbetares ryska kontaktnät. Den debatten kommer säkert att fortsätta, men jag har svårt att se att det som kommer komma fram har något med valuesultatet att göra.