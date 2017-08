Major Lazer fick Slottsskogen att svettas

Walshy Fire i Major Lazer uppträder under andra dagen av på Way out West i Göteborg 2017. Foto: Thomas Johansson / TT

Trion Diplo, Walshy Fire och Jillionare bjuder publiken på Way Out West i Slottsskogen på ett svettigt gympapass.

På de enorma videoskärmarna ger serietidningsaktig grafik tydliga instruktioner till EDM-gängets hetsiga order om att studsa från vänster till höger, klappa med händerna och mima laserpistoler i luften.

Diplo surfar ut över publiken inuti en enorm hamsterboll men tappar snart fart och sjunker ned genom publikhavet. Han hinner dock snabbt tillbaka till scenen för att fortsätta den energiska showen. Kolsyrekanoner, röd eld och smattrande stroboskop kompletterar basen som känns i hela kroppen.

Major Lazer tar mikroskopiska pauser men hinner med många klädbyten samtidigt som de blandar egna hits som "Bubble butt" och Justin Bieber-samarbetet "Cold water" med upphackade partydängor från andra artister, som Futures "Mask off" och DJ Khaleds "All I do is win". Danska stjärnskottet Mø, som spelat någon timme tidigare, dyker också upp för att gästa på megahiten "Lean on".