Maja är proffs på att provfilma

– Det är klart att det är ledsamt. Man hoppas ju på varje roll. Sedan tänker jag att någon annan är värd just den rollen mer än jag. Och det handlar ju sällan om att man är dålig, utan om små detaljer som att de vill ha någon med mörkt hår men man är blond, eller så.

Ibland får Maja göra en så kallad self tape, när hon söker en roll. ”Det kan vara lite svårt, men det blir lättare om jag först läser manuset högt och sen ber mamma spela mot mig.” Foto: Emma-Sofia Olsson

Men ibland har man bara en dålig dag.

– Om det blir fel kan man ofta göra om det. Om jag råkar snubbla på ett ord, så tar jag bara om det tills det blir bra. De flesta brukar vara snälla och hjälpa och peppa en, säger Maja.

Det har också blivit vanligare med så kallade self tapes, när man spelar in sig själv hemma. Senast i går var Maja på en casting för en roll i en stor svensk film. Då hade hon först filmat en self tape hemma.

– Man skulle göra samma scen, fast en när man var arg, en när man var glad och en när man var ledsen.

Utanför Majas rum sitter en särskild lampa. När den är tänd förstår övriga familjemedlemmar att hon spelar in och att hon inte vill bli störd. Foto: Emma-Sofia Olsson

Efter det fick hon en callback – vilket betyder att rollsättaren ringer upp de barn som de vill se mer av. Men vilken roll det handlar om får hon inte säga än. Mycket inom filmvärlden är ofta hemligt.

– Ibland får man skriva på ett papper att man måste vara tyst, men man vänjer sig och jag tycker att det är ganska lätt att inte berätta något. Ibland har kompisar försökt fråga men jag håller fortfarande tyst.

Filmordlista Manus: Den nedskrivna handlingen för till exempel en film. Innehåller instruktioner till skådespelarna om vad de ska säga och göra. Self tape: En provfilmning som skådespelaren gör själv hemma framför kameran som ett första steg i processen, exempelvis då skådespelaren och rollsättaren inte kan träffas personligen. Callback: När man blir återkallad till nästa steg i en audition, castingprocess eller uttagningsprov. Rollsättare: Den som hjälper till att fördela rollerna på passande skådespelare. På engelska kallas rollbesättning för casting. Scen: Ett avsnitt eller stycke ur exempelvis en film eller teaterpjäs. Monolog: Ett längre tal utfört av en person, vanligtvis på scen, där man uttrycker exempelvis tankar eller idéer.

Fakta om Maja Maja har bland annat gjort rollen som Vilja i julkalendern ”Storm på lugna gatan”. Hon har också spelat i musikalerna ”Annie” och ”Snövit the musical” och dubbat flera roller, bland annat den tecknade figuren Ellinor i den animerade filmen ”Ellinor undrar så”. Maja har också spelat rollen som dottern Olivia i tv-serien ”Hjerson”.

