Maholli låg bakom allt i Sirius-seger

Jesper Arvidsson och Shkodran Maholli jublar efter Maholis 0-2 mål. Foto: Björn Lindgren/TT

Sirius blev överkörda av AIK i förra omgången med 1–4 hemma på Studenternas. Då reste klubben söderut för att ta revansch mot Halmstad. Ett HBK som i sin tur hade krossat Jönköpings Södra med 6–1 i deras senaste allsvenska match, men som nyligen sålde sin stortalang – Sead Haksabanovic – till West Ham.

Det var bortalaget som slog an tonen tidigt och fick en smakstart på matchen.

Shkodran Maholli snappade upp en boll på offensiv planhalva, störtade fram längs vänsterkanten drog iväg ett skott som Isak Pettersson släppte retur på och då höll sig mittfältaren Elias Andersson framme och rakade in sitt första allsvenska mål i Sirius.

– Shkodran gör det bra, jag smyger in och får kanske inte den renaste träffen men den gick in i alla fall. Det är alltid skönt att göra första målet, säger Andersson till C More.

Sedan dröjde det till matchminut 82 innan det blev nätrassel igen. Då dundrade Maholli iväg ett skott som letade sig in bakom Pettersson. Fem minuter senare satte samme Maholli också punkt för matchen med ett distinkt skott.

– De var trötta i slutet och jag var trött. Det var bara att kriga in de där två målen i slutet, säger matchhjälten till C More.

Maholli lämnade bänken i Häcken tidigare i somras för Sirius. Väl där har han fått det att lossna. Ordentligt. Anfallaren har stått för fyra mål på sina ynka fem matcher i sin nya klubb.

– Jag är bara glad att jag får spela fotboll, jag har väntat i ett halvår. Nu när jag väl fått spela har det släppt ordentligt. Det är kul att spela fotboll just nu, säger han.

Det var Sirius som dikterade villkoren på Örjans Vall under den första halvleken och skapade ett gäng kvalificerade målchanser, medan Halmstad hade det förtvivlat svårt att göra något vettigt offensivt. Då busvisslades laget ut av hemmapubliken.

– Vi hade för många passningsmisstag och sökte den avgörande passningen alldeles för tidigt. Vi var inte alls med i matchen, konstaterade Halmstads tränare Igor Krulj till C More i paus.

Halmstad försökte sig också på en mindre anstormning under den andra halvleken, men var aldrig riktigt nära att få hål på ett kompakt Sirius-försvar. I stället blev det luften ur efter Mahollis två kassar.

I och med segern klättrar Sirius upp på en tillfällig andra plats, medan Halmstad fortfarande har tre poäng upp till allsvensk kvalplats.