Maggio-konsert i Malmö ställs in

En planerad spelning med Veronica Maggio, Hurula och Weeping Willows, som turnérar tillsammans under namnet "Let's spend the night together" ställs in i Malmö, skriver Sydsvenskan.

Arrangörerna Kulturbolaget har drabbats av logistiska problem sedan de fått sent besked att de inte får arrangera varken konserten eller festivalen Vi som älskar 90-talet på Tallriken i Pildammsparken.

Anledningen är, enligt Skånska Dagbladet, att grannarna har klagat. Därför har Malmö stad bestämt att det inte får hållas mer än en konsert i månaden på Tallriken.

Vi älskar 90-talet flyttar till Mölleplatsen, men det gick inte att flytta "Let's spend the night together" och biljetterna kommer att återlösas.

"Let's spend the night together" besöker Göteborg, Kalmar, Uppsala och Linköping.