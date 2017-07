Maggie Lindemann häpnar över framgången

Maggie Lindemann föddes 1998 i Texas, USA. Hon flyttade till Los Angeles som 16-åring.

Hennes senaste singel "Pretty girl (Cheat codes X CADE Remix)" har spelats mer än 134 miljoner gånger på Spotify och har som högst legat på en fjärdeplats på topplistan i Sverige.

Hon har även släppt låtarna "Knocking on your heart", "Couple of kids" och "Things".