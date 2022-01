Demokratisk kontroll är inget nytt. Det är gammalt. Ord betyder något och får konsekvenser. I politiken skapar de sin egen logik där även det ogenomtänkta formar målen, trots att konsekvenserna är just ogenomtänkta. När Magdalena Andersson nu utlovar att välfärden ska ställas under ”demokratisk kontroll” handlar det inte om demokrati, utan om statens makt över medborgarna i frågan om de personliga valen. Människors välfärd ska ställas under gemensam kontroll i stället för den enskildes. Det är vad orden betyder.