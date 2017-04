Maduro: Ja till lokalval, men inte presidentval

En kvinna gråter under lördagens tysta protestmarsch i Caracas. Foto: Ariana Cubillos/AP/TT

Venezuelas socialistiske president Nicolás Maduro säger i ett tv-sänt tal att han vill ha lokalval senare i år, men inte presidentval som miljontals väljare kräver i politiska protester.

Maduro stödjer guvernörs- och borgmästarvalen som planeras senare i år.

– Val, ja, jag vill ha val nu, sade han.

Annons X

– Det är vad jag säger som stats- och regeringsöverhuvud.

Under söndagen avled ytterligare en person som deltagit i de våldsamma protesterna mot Maduro, vilket höjde den totala dödssiffran till 21.

Den 47-åriga kvinnan avled till följd av de skador i huvudet hon fick när hon träffades av en flaska som slängdes ned från en byggnad under en protestmarsch i huvudstaden Caracas, twittrar en tjänsteman.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

Protesterna har pågått nästan dagligen under tre veckors tid. Under lördagen genomfördes tysta marscher med deltagare helt klädda i vitt för att hedra dem som dött. Under måndagen planeras nya demonstrationer, bland annat uppmanar oppositionen till vägblockader.