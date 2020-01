För tionde gången tvingas Madonna ställa in en konsert under sin pågående världsturné, skriver The Independent.

Den 61-åriga popdrottningen skulle den 27 januari ha inlett den första av 15 konserter i London. I ett uttalande som har mejlats ut till fans skriver Madonna att hon är "djupt ledsen" att behöva ställa in den första av dessa spelningar.