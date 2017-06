Det brittiska skabandet Madness vid en spelning på Hultsfredsfestivalen 2009. Arkivbild. Foto: Patrick Sörquist / TT SWEDEN /

Den brittiska skapopgruppen Madness kommer till Stockholm i höst. Den 7 november spelar bandet på Annexet i Stockholm.

Madness hade sina största framgångar på 1980-talet med låtar som "Our house", "It must be love" och "House of fun". Sexmannabandet släppte sin elfte skiva "Can't touch us now" i oktober förra året.

Biljetterna släpps på fredag, uppger Live Nation i ett pressmeddelande.

Förra sommaren spelade Madness på Gröna Lund i Stockholm.